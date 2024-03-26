بيان عاجل من حماس بشأن تصريحات المقررة الأممية لحقوق الإنسان عن غزة

قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، بوجود أدلة كافية على ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لأعمال الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني؛ هو إقرار إضافي من مسؤولة أممية رفيعة، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لحماية الإنسانية، والوقوف أمام مسؤولياتهم بمنع أعمال الإبادة التي تجاوزتها الإنسانية منذ عقود مضت.

وطالبت حماس في بيان لها عبر قناتهاعلى تليجرام، من محكمة الجنايات الدولية بتجاوز مربع الصمت، والتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على ما يرتكبوه من عمليات إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم.

