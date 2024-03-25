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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبلغنا الوسطاء.. بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

حماس
حماس

أعلنت حركة حماس، اليوم الاثنين، إنها أبلغت الوسطاء، أن الحركة متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 مارس الجاري بشأن وقفل شامل لإطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة وعودة النازحين.

وقالت حماس في بيان لها عبر قناتها الرسمية على تليجرام: "قد أبلغت حركة حماس الإخوة الوسطاء قبل قليل ، أن الحركة متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 مارس الجاري؛ لأن رد الاحتلال الإسرائيلي لم يستجب لأي من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا وهي ( وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى).

وأضافت الحركة أنها تجدد التأكيد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة يتحملون كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن.

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