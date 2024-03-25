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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصدر في حماس يكشف تضليل الدعاية الإسرائيلية بشأن صفقة الأسرى

حماس وإسرائيل
حماس وإسرائيل

قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن التسريبات الإعلامية لـ الاحتلال الإسرائيلي عن تنازلات وحلول وسط تم تقديمها لـ حماس بشأن صفقة تبادل الأسري ووقف إطلاق النار الجديدة، هي دعاية بائسة.

وأضاف المصدر في حماس لوسائل إعلامية فلسطينية، أن دعاية إسرائيل تهدف لتغطية تعنتها والتملص من مسؤولية عرقلة الاتفاق أمام ذوي أسراها.

وأشار إلى أن حماس أوضحت موقفها الذي لا تراجع عنه، وهو أنه لا تبادل للأسرى مع استمرار المجازر والحصار على غزة.

ووافق الوفد الإسرائيلي على صفقة مقترحة بتيسير من الولايات المتحدة والوسطاء المصريين والقطريين، والتي تنطوي على عودة بعض السكان إلى شمال غزة وإطلاق سراح 700 أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح 40 رهينة. ويأتي الاتفاق بعد مناقشات بين مدير وكالة المخابرات المركزية ورئيس الموساد ووسطاء مصريين ورئيس الوزراء القطري لوضع اللمسات الأخيرة على الشروط وذلك حسبما نشر إعلام عبري.

وتشير المصادر التي تحدثت إلي جيورزاليم بوست وأكسيوس، إلى أنه تم التوصل إلى الصفقة بعد مداولات مستفيضة، بمشاركة شخصيات رئيسية مثل إسماعيل هنية من حماس. ومع ذلك، فإن القرار النهائي يقع على عاتق قادة حماس في غزة، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر عدة أيام حتى يوافقوا على الاتفاق.

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