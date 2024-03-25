نتنياهو يواصل رحلة الدجل السياسي.. حماس توجه رسالة حادة إلى الحكومة الإسرائيلية

قالت حركة حماس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل رحلة الدجل السياسي، واستخدام خطاب ديني لتحقيق غاياته السياسية الإجرامية، عبر تصعيد حرب الإبادة التي يقودها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتهديد بملاحقة وقتل قيادات الشعب الفلسطيني، وتأكيد عزمه تنفيذ جريمته الكبرى في مدينة رفح، في تحد لكل الدعوات والمواقف الدولية التي تحذر من أي عملية عسكرية في المدينة المكتظة بالنازحين.

وأضافت حماس في بيان لها، إن ما ترتكبه الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، ومعه مجموعة المستوطنين المتطرفين المعبأين بالترهات والأساطير الدينية الإجرامية، من قتل للأطفال والنساء والشيوخ، وحرق وتدمير للحواضر المدنية، وتجويع للمدنيين، وجرائم لم يعرف لها التاريخ الحديث مثيلاً؛ سيخلد اسمها كعنوان للشر والإجرام الذي لم يمر على البشرية مثيلاً له في كل العصور.