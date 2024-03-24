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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤولون إسرائيليون: سنعود إلى قطر فورا إذا ردت حماس بجواب إيجابي

إسماعيل هنية ونتنياهو
إسماعيل هنية ونتنياهو

قال مسؤولون إسرائيليون كبار :إنه لا توجد أزمة في المفاوضات الجارية في قطر بشأن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف المسؤولون أنهم ينتظرون حاليا رد حماس على اقتراح التسوية الأمريكي، الذي يستغرق عادة ما بين يومين وثلاثة أيام للرد عليه.

وأكد المسؤولون أيضا إنه في حال صدور رد إيجابي من حماس، فإن الوفد الإسرائيلي الذي يضم كبار المسؤولين سيعود على الفور إلى الدوحة.

ونشرت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء السبت، تفاصيل جديدة بشان صفقة تبادل الأسرى التي يجري الإعداد لها في قطر، بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفقا للقناة الإسرائيلية، رفضت إسرائيل طلب حماس بإطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا ممن حكم عليهم الاحتلال بالسجن مدى الحياة “مؤبد” مقابل كل جندية إسرائيلية أسيرة، وعرضت إطلاق سراح 5 أسرى فلسطينيين تحددهم إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل وافقت خلال المفاوضات التي جرت في العاصمة الدوحة، على عودة 2000 غزي يوميا إلى شمال قطاع غزة، بعد أسبوعين من بدء تنفيذ الصفقة.

وقالت وسائل الإعلام إنه مقابل إطلاق سراح الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة شاليط واعتقلتهم إسرائيل مرة أخرى، طلبت إسرائيل الإفراج عن جثتي هدار جولدين وأورون شاؤول.

وبحسب التقرير، سعت إسرائيل إلى الاحتفاظ بحق ترحيل أسرى «المؤبد» الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة خارج الأراضي الفلسطينية.

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