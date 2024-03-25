أول تعليق من حماس على قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار

أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بيانًا حول قرار مجلس الأمن الدولي المصوت عليه بشأن وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أورده موقع قدس الفلسطيني.

وأكدت حماس على موافقتها على التفاوض قائلة "أبدينا استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين".

وذكرت " نؤكّد على أهمية حرية حركة الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الانسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي نتمكن من دفن شهدائنا الذين بقوا تحت الركام منذ شهور".

وأضافت "ندعو مجلس الأمن للضغط على الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا".

وقالت :"نؤكد حق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير، وفق القرارات الدولية والقانون الدولي".

وتابعت:" نقدر جهود الأشقاء في الجزائر وجميع الدول في مجلس الأمن التي ساندت وتساند شعبنا، وتعمل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة الصهيونية".