غضب صهيوني.. ديوان الاحتلال: تراجع أمريكا عن موقعها فرصة لحماس

رفض من البنتاجون لاجتياح رفح

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التراجع الأمريكي يمس الجهد الحربي وجهود الإفراج عن المخطوفين لأنه يعطي حماس أملًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وأضاف بأن التراجع يمنح حماس الأمل في أن الضغط الدولي يسمح بوقف إطلاق نار دون إفراج عن المخطوفين.

وذكر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي ما حدث تراجع واضح عن موقف الولايات المتحدة المتسق في مجلس الأمن منذ بدء الحرب.

بينما رد البيت الأبيض بأن قرار الحكومة الإسرائيلية عدم إرسال وفد لواشنطن لتبادل الآراء بشأن عملية في رفح مخيب للآمال.

وقال البنتاجون " نعتقد أن اجتياحا بريا واسعا لرفح سيفاقم الوضع الإنساني ويمثل خطأ ، ووزير الدفاع الأمريكي سيبحث مع نظيره الإسرائيلي خيارات بديلة للتعامل مع حماس في رفح".