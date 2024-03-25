جوزيب بوريل: قرار وقف إطلاق النار في غزة يحتاج إلى تنفيذ عاجل

رحب جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بقرار مجلس الأمن اليوم الداعي لوقف إطلاق النار في رمضان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن قرار مجلس الأمن يحتاج إلى تنفيذ عاجل من قبل الجميع.

بينما ذكرت المندوبة البريطانية بالأمم المتحدة أنها طالبت بالتطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن بشأن غزة.

فيما زعم المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة أنه يجب على مجلس الأمن ألا يميز بين مقتل المدنيين الروس والإسرائيليين.

وأكد المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة على أنه لا يوجد ملاذ آمن أو غذاء في غزة.