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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

رحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال بوريل عبر حسابه على منصة إكس: "أرحب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2728 اليوم بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، مما يؤدي إلى إطلاق سراح دائم وغير مشروط لجميع الرهائن، ويؤكد على الحاجة إلى توسيع تدفق المساعدات وحماية المدنيين".

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هذا القرار يحتاج إلى تنفيذ عاجل من قبل الجميع.

وأقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بموافقة غالبية الأعضاء.

وطالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.

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