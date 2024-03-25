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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من إسرائيل على قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي المتطرف

علق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، على قرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس: "مضت 5 أشهر ونصف ولم ننس ولن نتوقف حتى تحقيق النصر وإعادة المختطفين".

وأقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بموافقة غالبية الأعضاء. 

وطالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.

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