رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يعلق على قرار مجلس الأمن بشأن غزة

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، اليوم الاثنين، على قرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إن قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة، يعكس أزمة عميقة لدي إسرائيل مع الولايات المتحدة.

وأضاف باراك: "فقط انتخابات فورية وحدها القادرة على إنقاذ إسرائيل من أزمة أعمق بكثير".

وأقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بموافقة غالبية الأعضاء.

وطالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.