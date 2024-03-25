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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

الأردن
الأردن

رحب الأردن، اليوم الاثنين، بتبني مجلس الأمن التابع لـ الأمم المتحدة قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، وفقا لوكالة الأنلاء الاردنية "بترا": "وجود امتثال إسرائيل له1ا القرار الذي يشدد كذلك على حماية المدنيين والسماح بإيطال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويتضمن إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.

وشددت الوزارة في بيانهاعلىضورة البناء على هرا القرار، آمله في أن يسهم هذا القرار في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفي أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حل الدولتين وبما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقله وذات السيادة على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

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