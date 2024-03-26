سرايا القدس تعلن استهداف آليات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء بـ غزة

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة الـ "تاندوم" في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، إنها قصفت أيضا بقذائف الهاون النظامي عيار (60) تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس، أنها قصفت تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب نتساريم شمال المحافظة الوسطى بـ غزة بصواريخ من نوع (107).

وقالت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام: "استهدفنا بقذائف الـ "تاندوم" والـ (RBG) آليتين عسكريتين إسرائيليتين في محيط مجمع الشفاء الطبي".