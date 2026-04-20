الزمالك: الفوز بكأس مصر للسلة خطوة لتغيير الصورة الذهنية لفريق الباسكت

عبر محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بعد تتويج فريق السلة بكأس مصر .

وقال محمد طارق عبر برنامج زملكاوي: ألف مليون مبروك لكل الزملكاوية، ويا رب كل اللي جاي يبقى خير على النادي، الحمد لله أنا مشاعري مش عارف أوصفها، الناس تستاهل تفرح على طول، كان فيه تعثر السنين اللي فاتت والحمد لله يا رب، أتمنى دي تكون بداية للنادي ولفرقة الباسكت.

وتابع: الفرقة دي عملت مجهود كبير جداً وخدت خطوات فيها تغيير للصورة الذهنية بتاعت فريق الباسكت، وإن شاء الله نقدر نحافظ على القوام ونبني عليه.

وأضاف: طبيعي محتاجين تدعيم، بس النهاردة بقى عندك أساس، عندك خليط من لعيبة ولاد النادي موجودين، والانتدابات اللي جت الفترة اللي فاتت كان ليها رؤية وساعدتنا إن الفرقة تظهر بالشكل ده، الحمد لله.