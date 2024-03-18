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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تستهدف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في وسط غزة

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، أنها قصفت تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق المحافظة الوسطى في غزة بصواريخ من نوع (107).

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس، أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في شارع 10 جنوب حي الزيتون.

كما نفذ مجاهدو سرايا القدس كمينا هندسيا برتل من الآليات العسكرية الصهيونية المتوغلة جنوب شرق حي الزيتون.

وقالت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، في وقت سابق، إنه بالاشتراك مع مجموعات الشهيد عمر القاسم، تم القصف بقذائف الهاون، تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط عمارة بكرون جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمير" بقذيفة الـ تاندوم في شارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

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