شاهد| سرايا القدس تقصف تجمعات جنود الاحتلال في جنوب غزة

نشرت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، مشاهد من قصف واستهداف آليات وتجمعات الاحتلال الإسرائيلي في شارع 10 ومناطق جنوب مدينة غزة.

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وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس، أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون الثقيل، مقر قيادة وسيطرة تابع للاحتلال الإسرائيلي في جنوب مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس عبر قناتها على تيليجرام، أنه بالاشتراك مع مجموعات الشهيد عمر القاسم، تم قصف بقذائف الهاون، تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط عمارة بكرون جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت سرايا القدس، في وقت سابق، إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمير" بقذيفة الـ تاندوم في شارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.