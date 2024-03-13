سرايا القدس تستهدف معسكر الطيبة العسكري للاحتلال بوابل كثيف من الرصاص

أعلنت كتيبة طولكرم في سرايا القدس، اليوم الأربعاء، استهداف معسكر الطيبة العسكري للاحتلال الإسرائيلي بوابل كثيف من الرصاص.

كما نشرت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد من قصف واستهداف آليات وتجمعات الاحتلال الإسرائيلي في شارع 10 ومناطق جنوب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس، أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون الثقيل، مقر قيادة وسيطرة تابع للاحتلال الإسرائيلي في جنوب مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس عبر قناتها على تيليجرام، أنه بالاشتراك مع مجموعات الشهيد عمر القاسم، تم قصف بقذائف الهاون، تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط عمارة بكرون جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت سرايا القدس، في وقت سابق، إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمير" بقذيفة الـ تاندوم في شارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.