سرايا القدس تعلن الاشتباك مع قوات الاحتلال في محور اليامون

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية سرايا القدس - كتيبة جنين، اليوم الثلاثاء، تمكن مجاهدوها فجر اليوم من الإشتباك مع قوات الاحتلال في عدة محاور تمكنوا خلالها من الإلتحام مع قوات الاحتلال في محور اليامون.

واستهدفت سرايا القدس اليات الاحتلال بعبوات متفجرة كما قام مجاهدونا في محور يعبد بالالتحام والاشتباك مع آليات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة وإيقاع إصابات محققة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31726 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 73792، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسـرائيلي على قطاع غزة في السـابع من أكتوبر الماضي.