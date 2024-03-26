مسؤول إسرائيلي يرد على تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن موقف حماس

رد مسؤول إسرائيلي كبير، مساء اليوم الثلاثاء، على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، التي قال فيها إن "تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هناك صلة بين قرار مجلس الأمن ورد حماس غير دقيق في جميع النواحي تقريبا".

وقال المسؤول الإسرائيلي:"حماس رحبت بالقرار في مجلس الأمن وتعثرت المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى وهذا يوضح كل شيء".

وفي وقت سابق، ادعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بأن عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة أدى إلى تصلب مواقف حركة حماس.