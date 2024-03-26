مستشار زيلينسكي: روسيا لا تمتلك دليلا بشأن ضلوع أوكرانيا في هجوم موسكو

أكد مستشار الرئيس الأوكراني، أن روسيا ليس لديها أي دليل بشأن ضلوع أوكرانيا في الهجوم الإرهابي بموسكو، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية”.

قال مستشار الرئيس الأوكراني :" نحتاج إلى أسلحة وذخيرة ثقيلة تمكننا من الوقوف أمام روسيا التي تحصل على ذخيرة من كوريا الشمالية".

أضاف مستشار الرئيس الأوكراني:: نحتاج إلى تحالفات بين المنتجين العسكريين من جميع الجهات ونحتاج استثمارات في مجال المسيرات في المقام الأول:

تابع مستشار الرئيس الأوكراني : نحتاج صواريخ بمدى أكثر من 500 كيلومتر، والأكثر أهمية بالنسبة لنا سرعة إمدادنا بأنواع معينة من الأسلحة بالكميات المطلوبة".

أكمل مستشار الرئيس الأوكراني:" ليس هناك مؤشرات حتى الآن على كيفية تطورات الجبهة العسكرية بعد الهجوم قرب موسكو".