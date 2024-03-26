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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليورانيوم والماس .. لافروف: روسيا وناميبيا تتطلعان إلى زيادة التجارة والاستثمار

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء إن روسيا وناميبيا مهتمتان بزيادة التجارة والاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، من استخراج الموارد المعدنية إلى الطاقة والرعاية الصحية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي بعد اجتماع في موسكو مع وزير خارجية ناميبيا بيا موشيلينجا "للأسف، التجارة الثنائية لا تزال متواضعة للغاية، وأكدنا اليوم اهتمامنا المشترك بتوسيع التجارة وتنفيذ المشروعات الاستثمارية"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضحت "سبوتنيك" أن مجالات التعاون المحتملة بين الجانبين تتركز حول الاستكشاف المشترك واستخراج ومعالجة الموارد المعدنية، بما في ذلك اليورانيوم والماس، فضلا عن الطاقة والزراعة ومصائد الأسماك والرعاية الصحية وتدريب الموظفين والثقافة والسياحة والرياضة.

وقال لافروف إنه يتوقع أن يحضر نظيره الناميبي اجتماع وزراء الخارجية الروسي الأفريقي في منتجع سوتشي على البحر الأسود في الخريف والذي سيكون متابعة للقمة الروسية الأفريقية التي عقدت العام الماضي في سان بطرسبرج كما استضافت سوتشي القمة الافتتاحية في عام 2019.

وأشار لافروف للصحفيين "بموجب قرار قمة سان بطرسبرج، سنستضيف اجتماعا لوزراء الخارجية وسيعقد في روسيا هذا الخريف، وأتوقع أن يقبل أصدقاؤنا الناميبيون دعوتنا".

وشكر لافروف وزير الخارجية الناميبي على التعازي التي قدمتها حكومة الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع الأسبوع الماضي على قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو، والذي أودى بحياة 139 شخصًا على الأقل.

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