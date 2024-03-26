بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

بعد إلغاء الأوفر برايس من قبل معظم التجار، شهدت أسعار سيارة نيسان صني 2024 في مصر تخفيضات ملحوظة، حيث أصبحت متوفرة بالأسعار الرسمية المعلنة من جانب الوكيل المحلي.

تتوفر سيارة نيسان صني 2024 في السوق المصري عبر أربع فئات مختلفة من التجهيزات، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار نيسان صني 2024 بعد إلغاء الأوفربرايس

- الفئة الأولى: 695,400 جنيه.

- الفئة الثانية: 726,500 جنيه.

- الفئة الثالثة: 747,000 جنيه.

- الفئة الرابعة: 761,000 جنيه.

تعتبر سيارة نيسان صني 2024 خيارًا مميزًا للراغبين في الحصول على سيارة عصرية تجمع بين الأداء القوي والتقنيات المتطورة.

حيث تتميز بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر وقوة تصل إلى 108 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن/متر.

وتتضمن السيارة مجموعة من التجهيزات الداخلية المتطورة مثل عجلة قيادة متعددة المهام، ونظام للتحكم في طي المقاعد الأمامية، ونوافذ كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية، إلى جانب نظام بلوتوث وراديو، ومكيف هواء لتوفير راحة الركاب أثناء السفر.