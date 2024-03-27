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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفينة شحن تتسبب في انهيار جسر بمدينة بالتيمور|شاهد

صدى البلد

تسببت سفينة شحن في انهيار جسر رئيسي في بالتيمور بعد اصطدامها به، وأدى انهيار الجسر إلى سقوط عدة مركبات في النهر. ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن سبعة أشخاص على الأقل في مياه النهر.

اشتعلت النيران في السفينة، وتصاعد منها دخان أسود كثيف حيث أوضح كيفن كارترايت، مدير الاتصالات في إدارة الإطفاء في بالتيمور أن الأمر يتعلق بـ "حالة طوارئ رهيبة وتركيزنا الآن هو محاولة إنقاذ هؤلاء الأشخاص واستعادتهم"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

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وقال كارترايت إن المستجيبين للطوارئ يبحثون عن سبعة أشخاص على الأقل يعتقد أنهم في المياه، رغم أنه قال إنه من السابق لأوانه معرفة عدد الأشخاص المتضررين".

وأضاف أن بعض البضائع بدت وكأنها تتدلى من الجسر، الذي يمتد على نهر باتابسكو، وهو شريان حيوي يعد إلى جانب ميناء بالتيمور مركزا للشحن على الساحل الشرقي. وتمّ إغلاق جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب الحادث.

بالتيمور جسر يورونيوز سفينة شحن انهيار جسر

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