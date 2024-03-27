انتصار وبسمة ورشا مهدي.. ثنائيات تخطف الأضواء بالنصف الأول من رمضان

وسط هذا الكم من المسلسلات في الموسم الدرامي الرمضاني، لمعت أسماء وأخفقت أخرى في لفت الأنظار، وخلال النصف الأول تحديدا ظفرت عدة ثنائيات باستحسان الجمهور، لما قدموه من أداء رصين وشخصيات مختلفة ومؤثرة في الدراما.

انتصار - محمد محمود

انتصار ومحمد محمود

شارك الثنائي في بطولة مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” مع مجموعة من المواهب الصاعدة، وحقق العمل مفاجأة كبيرة على مستوى اقبال الجمهور، ومناقشته لقضية تمس شريحة كبيرة من الجمهور، وخلال المسلسل ظهرت انتصار في أبهى صورة، وخطفت الأنظار لاهتمامها بكافة التفاصيل المؤثرة، وتعاونت مع محمد محمود في تقديم أداء واقعي ومؤثر لشخصيات الأم والأب، وجسد هو الأخر مشاهد غاية في الأهمية مستخدما طبقات الصوت ، والإيماءات بدقة ووعي.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.



رشا مهدي ومحمد ثروت

رغم مشاركتها في أكثر من بطولة أمام كبار الأسماء على الساحة، ربما هي المرة الأولى التي تقدم رشا مهدي شخصية امرأة شعبية لعوب، على النقيض تماما من مدرستها في اختيار أدوارها، خرجت من المنطقة الأمنة لها، وجازفت فبرعت وتألقت وقدمت مع الفنان محمد ثروت ثنائي ناجح في حلقات “سر إلهي” أضاف كثيرا لوهج المسلسل.

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، محمد ثروت، رشا مهدي، رنا رئيس، نهى عابدين، صلاح عبد الله، وأحمد سلامة، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومن تأليف أمين جمال، حمدي التايه ومحمد السوري، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

بسمة

صابرين وبسمة

سيدتان تكتشفان بعد 20 عاما أن الزوج المشترك قد أخفى عليهما حقيقته، واستطاع أن يجمع بينهما دون أن يدرى أحد، هكذا ظهرت صابرين وبسمة ضمن حلقات مسلسل “مسار إجباري” ورغم اشتراكهن في رجل واحد، إلا أن لكل منهما شخصية وخلفية اجتماعية وثقافية، ظهرت بوضوح في طريقة تعاملهن مع الأبناء، وحتى لزمات وطريقة التقمص والأداء.

مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.