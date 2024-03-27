عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انتصار وبسمة ورشا مهدي.. ثنائيات تخطف الأضواء بالنصف الأول من رمضان

صدى البلد

وسط هذا الكم من المسلسلات في الموسم الدرامي الرمضاني، لمعت أسماء وأخفقت أخرى في لفت الأنظار، وخلال النصف الأول تحديدا ظفرت عدة ثنائيات باستحسان الجمهور، لما قدموه من أداء رصين وشخصيات مختلفة ومؤثرة في الدراما.

انتصار - محمد محمود

انتصار ومحمد محمود
شارك الثنائي في بطولة مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” مع مجموعة من المواهب الصاعدة، وحقق العمل مفاجأة كبيرة على مستوى اقبال الجمهور، ومناقشته لقضية تمس شريحة كبيرة من الجمهور، وخلال المسلسل ظهرت انتصار في أبهى صورة، وخطفت الأنظار لاهتمامها بكافة التفاصيل المؤثرة، وتعاونت مع محمد محمود في تقديم أداء واقعي ومؤثر لشخصيات الأم والأب، وجسد هو الأخر مشاهد غاية في الأهمية مستخدما طبقات الصوت ، والإيماءات بدقة ووعي.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.

txt

محمد نبيل: مسلسل الحشاشين سيكون له تأثير كبير في الشارع المصري| فيديو

txt

محمد نبيل يكتب: رحلة 404.. توبة مرتبكة تعيد منى زكي لعرش السينما


رشا مهدي ومحمد ثروت
رغم مشاركتها في أكثر من بطولة أمام كبار الأسماء على الساحة، ربما هي المرة الأولى التي تقدم رشا مهدي شخصية امرأة شعبية لعوب، على النقيض تماما من مدرستها في اختيار أدوارها، خرجت من المنطقة الأمنة لها، وجازفت فبرعت وتألقت وقدمت مع الفنان محمد ثروت ثنائي ناجح في حلقات “سر إلهي” أضاف كثيرا لوهج المسلسل.
مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، محمد ثروت، رشا مهدي، رنا رئيس، نهى عابدين، صلاح عبد الله، وأحمد سلامة، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومن تأليف أمين جمال، حمدي التايه ومحمد السوري، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

بسمة

صابرين وبسمة
سيدتان تكتشفان بعد 20 عاما أن الزوج المشترك قد أخفى عليهما حقيقته، واستطاع أن يجمع بينهما دون أن يدرى أحد، هكذا ظهرت صابرين وبسمة ضمن حلقات مسلسل “مسار إجباري” ورغم اشتراكهن في رجل واحد، إلا أن لكل منهما شخصية وخلفية اجتماعية وثقافية، ظهرت بوضوح في طريقة تعاملهن مع الأبناء، وحتى لزمات وطريقة التقمص والأداء.
مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادثة مفجعة.. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

بانخفاض 18%.. تعرف على أسعار ألبان وعصائر جهينة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

هاني فرحات يتماثل للشفاء بعد إزالة المرارة| صورة

مواعيد عرض مسلسل شيكو وكريم محمود عبد العزيز

وداعا جوليا يفتتح الدورة الرابعة عشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية

القائمة الكاملة لمشاريع أفلام منصة مهرجان مالمو ولجنة التحكيم

تبدأ غدا.. خريطة مسلسلات رمضان على شاشة MBC بالمواعيد

ستوديو 9090.. أكبر نافذة إذاعية عن أعمال المتحدة في رمضان

مينتور العربية تختتم الدورة الرابعة بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

هشام ماجد وأسماء جلال: "أشغال شقّة" مغامرات عائلية يومية في رمضان

ترشيحاتنا

بيضرب ولادنا.. القبض على مدرس رياضيات لاتهامه بالتعدي على طالبين بالهرم

شيخ الأزهر: حفّظوا أولادكم القرآن صغارا تقويم للسانهم وإثراء لحسهم اللغوي

ما صحة حديث"من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له"؟ علي جمعة يوضح

جدعنة الأسوانيين.. رئيس سائقي الحنطور بإدفو يعيد حقيبة لسائحة إنجليزية ويرفض المكافأة

قرار رسمي من الاتحاد الإسباني بشأن استئناف برشلونة على إيقاف تشافي

النيابة الإدارية تكرم مدير أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات |صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. ناهد السباعي تثير ضجة بظهورها| شاهد

ياسر جلال: "جودر" به كل المقومات الفنية..وجرافيك المسلسل مرهق واستغرق وقتا طويلا|حوار

فستان ولا قفطان.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة مختلفة| شاهد

بدأت الحرب| علاقة أوربا بالهجوم على جوجل وآبل.. وماذا يحدث؟

فيديو

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

أسرع حكم بالإيقاف.. تطورات أزمة إعلان دقوا الشماسي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ