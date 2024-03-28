سعر الذهب عيار 21 اليوم 28-3-2024

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا حوالي 3045 جنيه للبيع و 3095 جنيه للبيع ، مع أول تعاملات اليوم الخميس الموافق 28-3-2024،

وشهد سعر الذهب في مصر ثباتا مع مستهل تعاملات اليوم ، بعد ارتفاع سجله أمس بقيمة 45 جنيه في محلات بيع وتداول الذهب

عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 2035 جنيه للبيع و 2069 جنيه للشراء.



عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 3480 جنيه للبيع و 3537 جنيه للشراء في محلات الصاغة.

عيار 18

بينما بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2610 جنيه للبيع و 2652 جنيه للشراء.

أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب إلي 2192 دولار للبيع و 2193 دولار للشراء.

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24.36 ألف جنيه للبيع و 24.76 ألف جنيه للشراء.

انخفاض طفيف

تراجع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، ووسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة المقبل، كما يبدو أن صناع القرار بالفيدرالي الأمريكي لديهم الثقة بشأن تخفيف ضغوط الأسعار، ويتوقعون ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 15 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم،

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3115 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2172 دولارًا، ولامست مستوى 2191 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2178 دولارًا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي عن شهر مارس، سلبية ثقة المستهلك الأمريكي تجاه الأوضاع الاقتصادية، حيث سجل نحو 104.7 نقطة مقابل توقعات بتسجيل 106.9 نقطة، في حين جاءت القراءة السابقة عند 106.7 نقطة ولكنها عُدلت بالخفض إلى 104.8 نقطة.

ويبدو أن صناع القرار في الفيدرالي الأمريكي يزدادون ثقة بشأن تخفيف ضغوط الأسعار، ويتوقعون ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، وسط أدلة متزايدة على أن التضخم يتحرك في الاتجاه الصحيح.

ويبحث المستثمرون عن إشارات جديدة حول توقعات التضخم لمعرفة متى سيبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، وسوف تركز الأسواق بشدة على بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر فبراير، والتي من المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل.

وقد تؤدي الأدلة على تخفيف ضغوط الأسعار إلى تعزيز مكاسب الذهب لأنها ستقلل من آمال الفيدرالي الأمريكي في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ومع ذلك، فارتفاع معدلات التضخم سيؤثر سلبًا على سعر الذهب لأنه سيزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار فيه، ويتجه المستثمرون للأصول التي تحمل فائدة مثل السندات.

استقرار سعر الأونصة

استقر سعر أونصة الذهب العالمي في تعاملات محدودة النطاق اليوم الأربعاء مع تماسك مستويات الدولار، ولكن السعر استطاع الارتفاع منتصف الجلسة الأوروبية في ظل ترقب الاسواق لمزيد من الدلائل على اتجاه السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب انتظار بيانات التضخم الهامة التي تصدر نهاية هذا الأسبوع.

ارتفع سعر الأونصة اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2194 دولار للأونصة لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2192 دولار للأونصة وكانت قد افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2178 دولار للأونصة.

يأتي هذ بعد أن فشل الذهب في الحفاظ على مكاسبه التي سجلها يوم أمس ليفقد جزء كبير منها قبل اغلاق الجلسة، فقد لامس السعر يوم أمس المستوى 2200 دولار للأونصة قبل أن يتراجع بشكل سريع ويغلق عند المستوى 2178 دولار للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم أمس واقترب من أعلى مستوياته في 3 أسابيع الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى التراجع، واليوم شهد الدولار تذبذب أيضاً بالقرب من أعلى مستوياته الأمر الذي يقلل من فرص تعافي أسعار الذهب.

منذ بداية العام ارتفع سعر الذهب بنسبة 5.7% ليسجل أعلى مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي عند 2222 دولار للأونصة، حيث وجد الدعم من تزايد التوقعات وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي بعد اجتماعه الأسبوع الماضي حيث ترك سعر الفائدة دون تغيير بين 5.25٪ و5.5٪ واحتفظ بتوقعاته لثلاثة تخفيضات بحلول نهاية عام 2024.

تضع الأسواق الآن احتمال بنسبة 67% أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في اجتماع يونيو القادم، وهو الأمر الذي يوفر دعم لأسعار الذهب بسبب انخفاض تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب لا يوفر عائد لحائزيه.

تطلعات الأسواق

تتطلع الأسواق الآن إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة والذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي، لقياس متى قد يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

أيضاً تصدر تصريحات من كبار أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قد تؤثر على أداء الدولار الأمريكي وبالتالي على أسعار الذهب خاصة أن الملاحظ تزايد الطلب على الدولار منذ نهايات الأسبوع الماضي.

تظهر الأسواق تحيز متزايد إلى حد ما تجاه الدولار بعد التحرك المفاجئ من البنك المركزي السويسري الذي قام بخفض أسعار الفائدة والبنك المركزي البريطاني الذي أشار إلى تحرك الاقتصاد نحو خفض الفائدة، الأمر الذي دعم العملة الأمريكية باعتبارها العملة الوحيدة ذات العائد المرتفع والمنخفضة المخاطر.

وعند الحديث على الطلب الفعلي على الذهب نجد أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب العالمي مؤخراً قد أثر بالسلب على واردات الذهب إلى الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم وصاحبة أكبر طلب على الذهب في العالم.

أظهرت أحدث البيانات أن صافي واردات الصين من الذهب من هونج كونج قد انخفض بنسبة 48% في فبراير ليسجل 39.826 طن بأقل من قراءة يناير عند 76.248 طن ليسجل هذا أدنى مستوى من نوفمبر 2023.

قد يكون ارتفاع سعر الذهب هو السبب وراء ضعف الواردات وقد يكون أيضاً عطلة رأس السنة القمرية الجديدة السبب وراء ذلك حيث تسببت في اغلاق الأسواق وتوقف معظم الأنشطة التجاري في الفترة من 10 إلى 17 فبراير.

وشهدت الصين طلب مرتفع للغاية على الذهب في الفترة التي سبقت العام الجديد، حيث ارتفعت علاوات بيع الذهب في الصين وهي النسبة التي تضاف على السعر العالمي لتصل إلى 55 دولار للأونصة فوق الأسعار الفورية العالمية.

الطلب علي الذهب

وتشهد عودة الطلب المحلي إلى التزايد على الذهب مع اقتراب فترة الأعياد وموسم الزواج والحفلات، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة على الذهب وقد يعمل هذا على ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ نظراً لأن الذهب يسعر حالياً على سعر صرف دولار تحوطي أعلى من السعر الرسمي في البنوك.

ولكن يجب الإشارة أن التحركات الأخيرة في سعر الذهب كانت معتدلة بشكل كبير ما يعكس الاستقرار في سوق الذهب وذلك منذ تزايد عمليات التمويل الدولار لمصر خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي زاد من استقرار الأوضاع في السوق المحلي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء ولكن يواجه ضغط سلبي من تماسك مستويات الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في 3 أسابيع الأمر الذي من شأنه أن يضعف من فرص صعود أسعار الذهب، بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات هامة عن التضخم الأمريكي إلى جانب تصريحات من أعضاء البنك الفيدرالي.

يستمر سعر الذهب المحلي في تثبيت أقدامه والتماسك خلال اليومين الماضيين وذلك بعد أن وجد دعم من ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي يدعم تسعير الذهب الذي يعتمد حالياً على تسعير البنوك، هذا بالإضافة إلى الدعم الذي يحصل عليه من سعر أونصة الذهب العالمي التي تتداول بالقرب من مستويات قياسية.

بعد أن لامس سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس المستوى 2200 دولار للأونصة تراجعت يوم أمس قبل الاغلاق واستمرت في التذبذب خلال تداولات اليوم فوق المستوى 2175 دولار قبل أن ينطلق السعر للارتفاع من جديد ويسجل أعلى مستوى عند 2194 دولار للأونصة.

الآن يواجه سعر الذهب منطقة مقاومة بين 2195 – 2200 دولار للأونصة وإذا استطاع اختراقها لأعلى يستهدف الوصول إلى قمته السعرية عند 2222 دولار للأونصة، ولكن يجب الإشارة أن هناك بعض الضعف في زخم الصعود قد يحد من قوة ارتفاع سعر الذهب.