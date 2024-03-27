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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«آي صاغة»: تراجع طفيف بأسعار الذهب بالأسواق المحلية و21 يسجل 3100 جنيه

صدى البلد

تراجع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، ووسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة المقبل، كما يبدو أن صناع القرار بالفيدرالي الأمريكي لديهم الثقة بشأن تخفيف ضغوط الأسعار، ويتوقعون ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 15 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3100 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 12 دولارًا لتسجل 2190 دولارًا.


وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2657 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2066 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3115 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2172 دولارًا، ولامست مستوى 2191 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2178 دولارًا.


وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي عن شهر مارس، سلبية ثقة المستهلك الأمريكي تجاه الأوضاع الاقتصادية، حيث سجل نحو 104.7 نقطة مقابل توقعات بتسجيل 106.9 نقطة، في حين جاءت القراءة السابقة عند 106.7 نقطة ولكنها عُدلت بالخفض إلى 104.8 نقطة.


ويبدو أن صناع القرار في الفيدرالي الأمريكي يزدادون ثقة بشأن تخفيف ضغوط الأسعار، ويتوقعون ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، وسط أدلة متزايدة على أن التضخم يتحرك في الاتجاه الصحيح.


ويبحث المستثمرون عن إشارات جديدة حول توقعات التضخم لمعرفة متى سيبدأ  الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، وسوف تركز الأسواق بشدة على بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر فبراير، والتي من المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل.


وقد تؤدي الأدلة على تخفيف ضغوط الأسعار إلى تعزيز مكاسب الذهب لأنها ستقلل من آمال الفيدرالي الأمريكي في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ومع ذلك، فارتفاع معدلات التضخم سيؤثر سلبًا على سعر الذهب لأنه سيزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار فيه، ويتجه المستثمرون للأصول التي تحمل فائدة مثل السندات.

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