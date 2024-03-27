كلب مسعور يعقر 6 أشخاص في البداري بأسيوط

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 أطفال بإصابات متفرقة بالجسم بعد أن عقرهم كلب مسعور بمركز البداري في أسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد ورود بلاغ من مستشفى البداري المركزي بوصول كلا من " عواطف. م . ع " ٦٠ عاما، و " رهف . م . أ " ٣ أعوام، و " زهره . أ . ف " ٣٠ عاما ،و " أحمد. م . ف " ٧ أعوام، و " عمر . ك . ح " ٧ أعوام، و " آدم. و . س " ٥ أعوام مصابين بجروح متفرقة بالجسم ادعاء عقر كلب وتم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لأخذ المصل ، وتم إخطارا مديرية الطب البيطري وتحرير محضر بالواقع.