مسلسل حق عرب الحلقة 17.. عبد ربه يطلب الزواج من حنان

شهدت الحلقة ال١٧ من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

وشهدت الحلقة براءة حنان الغرباوي ، من تهمة الدعارة بعد أن وقف بجانبها المعلم عبد ربه .

فيما طلب المعلم عبد ربه الزواج من حنان الغرباوي وأمهلها ٢٤ ساعه للتفكير .



وتنتهي الحلقة على قيام دنيا المصري وزوجها بالاعتراف للحج عبد ربه أن وفاء عامر على علاقة بعرب السويركي .



مسلسل حق عرب :

، بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب ، في عام ١٩٩٠ في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

ورأى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب ،، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له الشيخ أن ابنه سيقتله .

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر أن تفعل ذلك .



ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم أنغام ، في الوقت الذي يبدأ الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الأول لمحلات جلال السويركي.



وقد روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.