مسلسل الصديقات حلقة 17.. سوزان نجم الدين ترسم خطة للإيقاع بحبيبها السابق

في الحلقة السابعة عشرة من الصديقات بدأت عبير في تنفيذ خطة للضحك على كامل بك الرجل الذي خدعها وتركها وسافر أثناء حملها، حيث أوهمته أنها تعترف لابنتها أمامه أنه والدها الحقيقي لتعترض ابنتها على ذلك.



وخرجت البنت مسرعة وسط كامل بك بسبب عدم اعتراف ابنته وتأكديها أن والدها هو من رباها وليس كامل بك، لنكتشف بعد ذلك أنها مؤامرة أعدتها عبير ضده كامل بك.



وتقع عبير طوال الحلقة في بعض الأزمات بسبب مشروعها الجديد الذي يحتاج الكثير من الأموال، حيث تنوي الحصول على بعض الأموال من كامل بك لتمويل هذا المشروع، فيما تساند عبير في الحلقة كل العاملين معها في أزماتهن.



ويشارك في مسلسل الصديقات بجانب الفنانة سوزان نجم الدين، مجموعة من الفنانين من بينهم: فايز قزق، ومحمد حداقي، وصباح الجزائري، وآخرون وهو من تأليف أحمد السيد وإخراج محمد زهير رجب.