بعد استدعاء النجدة .. القصة الكاملة لمنع عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي من الدخول

تطورت أزمة ايقاف عضوية احمد فهيم عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، بعد قرار منعه من الدخول وقيامه باستدعاء النجدة وتحرير محضر بالواقعة.

من جانبها كشفت المصادر وجود خلافات بين المجلس الحالي برئاسة المهندس نصر ابو الحسن والاعضاء وعضو مجلس الإدارة احمد فهميم، أصدر علي أثرها المجلس قرار سابق بإيقاف عضوية فهيم ووقف نشاطه عن ممارسة جميع صلاحياته المقررة في اللائحة وذلك أعمالا لما جاء بنصوص المادتين 79، 80 من لائحة النظام الأساسي للنادي وعرضه علي الجمعية العمومية الغير عادية للنادي.

ومنع النادي الإسماعيلي دخول عضو مجلس الإدارة أحمد فهيم، لحين فصل وزارة الشباب والرياضة في الشكوى المقدمة ضده.

وكشفت المصادر، صدور قرار مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس نصر ابو الحسن بمنع دخوله وهو الأمر الذي اعتبره عضو مجلس الإدارة إهانة في حقه واستدعي علي أثره النجدة.

استدعي أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلي شرطة النجدة، وحرر محضرًا يفيد إصدار نصر أبو الحسن تعليمات لأفراد الأمن منعه من دخول النادي.

وكان نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي وزملاؤه مصطفى شلة أمين الصندوق ومحسن عبد المسيح وشوقي عوض وأحمد عبد الرحمن ومحمد جمال الأعضاء عدا فرج عمران النائب صوتوا بالأغلبية مؤخرًا علي إيقاف أحمد فهيم وعرض أمره علي الجمعية العمومية غير العادية خلال 60 يوما تمهيدًا لفصله بعد أن لجأ الأخير لتقديم مذكرة للجهة الإدارية بالإسماعيلية.