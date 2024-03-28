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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن يونس: ندعم حسام حسن ولكنه سيندم.. ومحمد صلاح كبير عائلة المنتخب

محمد صلاح و حسام
محمد صلاح و حسام حسن

أكد أيمن يونس نجم منتخب مصر السابق، أنه يدعم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، من أجل تقديم المستوى المطلوب خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى صناعة فريق يحصد البطولات

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "هل تجميع لاعبين بدون الصفة الدولية مع بعض الحماس قادر على صناعة فريق بطل، و حسن شحاتة و الجوهري نجحا في قيادة المنتخب المصري عندما صنعوا (عائلة واحدة) بعيدًا عن الصراعات الداخلية، وهو الأمر الذي أصبح حاليا غير موجود في المنتخب".

وأضاف: "ما فعله محمد صلاح لاسم مصر يوازي العديد من البطولات، ومصر تعرف عالميا بـ الأهرامات ومحمد صلاح، وهو حاليًا كبير العائلة، وتواجده في أي مباراة يغير خطط المنافس الذي يعملون له ألف حساب، ولم يستطيع نجوم عالمية إيقافه في ارضية الملعب، لأنه (مُرعب داخل المستطيل الأخضر)، وقادر على تحقيق أمور خيالية، وقادر على استغلال المساحات، ولديه فن الانهاء وتسجيل الأهداف".

وواصل: "يدرك لاعبو منتخب مصر قيمة محمد صلاح جيدًا، حسام حسن بدأ المرحلة بالعند وبالتجاوزات أيضًا، نحن نحبه ونسانده، وعليك الابتعاد عن الكلام السطحي، صلاح يتعامل مع كواليتي أقل في مصر، ومعه مدرب ليفربول قادر على إخراج أفضل ما لديه، نحن سنخسر كثيرا وحسام سيندم على تصرفاته الحالية، بدأنا بعائلة مفككة".

وزاد: "حسام حسن بدأ يفكر في لاعبين كواليتي وفقا لفكره على أساس أنهم سيفيدون منتخب مصر وهو أمر مقلق حاليا، لا أحب العند، فبداية حسام خاطئة مع المنتخب، وكذلك استدعائه للاعبين لا تشارك مع أنديتها ويتم الدفع بهم بشكل أساسي".

وأكمل: "أتمنى أن يتنازل حسام حسن عن سياسة العند، ومحمد صلاح رفع اسم منتخب مصر، ما فعله يفوق الخيال، وأتمنى أن يبتعد المدرب عن سياسة العند وأن تكون العلاقة سوية، وأتمنى تدخل اشرف صبحي وزير الرياضة لمعالجة ذلك الخلل".

وأتم: "محمد صلاح كبير العائلة وأسطورة عالمية، ولابد من تواجده في منتخب مصر".

منتخب مصر حسام حسن حسن شحاته الجوهري محمد صلاح

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