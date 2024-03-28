محمد صلاح: فتوح الأفضل في مركزه واستبعاده من المنتخب لا يجب تكراره

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق أن بطولة كأس العاصمة جاءت في توقيت جيد للمنتخب المصري من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين، موجهًا رسالة لحسام حسن المدير الفني للفراعنة.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع أحمد علي: "بطولة كأس العاصمة اقيمت في توقيت جيد للمنتخب الوطني، يجب أن يعيد حسام حسن حساباته الفنية و يعدل من إختياراته".

وأضاف: "محمد صلاح لاعب كبير وصنع إنجازات كروية عديدة وتواجده مهم، حسام حسن تولى تدريب المنتخب الوطني بسبب قدرته على التعامل النفسي الجيد مع اللاعبين".

وأردف مدرب الزمالك السابق: "يجب ضم أحمد فتوح للمنتخب الوطني لأنه الأفضل في مركزه، وعليه أن يقاتل في المباريات للدفاع عن مكانته في صفوف المنتخب ونادي الزمالك، كما يجب عودة .