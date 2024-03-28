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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: اختيارات حسام حسن "ظالمة"والمنتخب لم يتأثر بغياب محمد صلاح

صدى البلد

علَقَ محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق على خسارة المنتخب الوطني مساء أمس الأول الثلاثاء أمام كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بنتيجة 2-4 على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN:المنتخب الوطني لم يتأثر بغياب نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، حيث لم يظهر اللاعب بالآداء المنتظر في أمم إفريقيا الماضية بكوت ديفوار، كما أن الآداء كان جيدًا في المباراة الأولى أمام نيوزليندا.

وأضاف: حسام حسن ظلم بعض اللاعبين باستبعادهم من قائمة المنتخب الوطنيـ وعلى رأسهم ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا ثنائي الزمالك، وكذلك ثنائي الاسماعيلي نادر فرج وعبد الرحمن مجدي، وهداف الدوري حسام أشرف ماجم بلدية المحلة، وغيرهم.

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