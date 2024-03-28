تساعد على تخسيس وزنك.. هواوي تفاجئ راغبي الرشاقة بساعة ذكية |ما القصة؟

كثيرة هي أنواع الساعات الذكية التي تم إصدارها في الأسواق العالمية ولكن إذا كنت تبحث عن ساعة مميزة وإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها فيمكنك اللجوء إلى شراء ساعة " “Huawei Watch GT 4 ”

وفقا لموقع" huaweicentral" تأتي ساعة “Huawei Watch GT 4 ” بألوان الربيع وبخمسة خيارات من الألوان هما الأسود و الأزرق، والأسود و أخضر، وتأتي أيضا الساعة مجهزة بحزام متين من المطاط الصناعي الفلوري.



أما عن شاشة ساعة Huawei Watch GT 4 فهي مجهزة بشاشة AMOLED، وتعد الساعة متوافقة مع كافة أجهزة أندرويد و iOS وذلك بجانب توفير لإمكانية الاتصال عبر البلوتوث.

جاءت ساعة Huawei Watch GT 4 بمجموعة من الميزات الآخري فهي تقدم لراغبي الصحة واللياقة البدنية ميزة Stay Fit، و Activity Rings 2.0، وإمكانية تتبع النوم المتقدم من خلال ميزة TruSeen 5.5+ و TruSleep 3.0

أما عن بطارية الساعة فهي بعمر يصل إلى 14 يومًا، مقارنة بالإصدارات الآخرى والتي تصل إلى 7 أيام فقط .

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ومن جانبها حددت شركة هواوي سعرالساعة مقاس 46 ملم و 41 ملم بسعر 199.99 جنيهًا إسترلينيًا/ 219.99 يورو، بما في ذلك الحزام الإضافي.