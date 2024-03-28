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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تساعد على تخسيس وزنك.. هواوي تفاجئ راغبي الرشاقة بساعة ذكية |ما القصة؟

صدى البلد

كثيرة هي أنواع الساعات الذكية التي تم إصدارها في الأسواق العالمية ولكن إذا كنت تبحث عن ساعة مميزة  وإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها فيمكنك اللجوء إلى شراء ساعة " “Huawei Watch GT 4 ”

وفقا لموقع" huaweicentral" تأتي ساعة “Huawei Watch GT 4 ” بألوان الربيع وبخمسة خيارات من  الألوان  هما الأسود و الأزرق، والأسود و أخضر، وتأتي أيضا الساعة مجهزة بحزام متين من المطاط الصناعي الفلوري.
 

أما عن شاشة ساعة Huawei Watch GT 4 فهي مجهزة بشاشة AMOLED، وتعد الساعة متوافقة مع كافة أجهزة أندرويد و iOS وذلك بجانب توفير لإمكانية الاتصال عبر البلوتوث.

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جاءت ساعة Huawei Watch GT 4 بمجموعة من الميزات الآخري  فهي تقدم لراغبي الصحة واللياقة البدنية ميزة Stay Fit، و Activity Rings 2.0، وإمكانية تتبع النوم المتقدم من خلال ميزة TruSeen 5.5+ و TruSleep 3.0

أما عن بطارية الساعة فهي  بعمر يصل إلى 14 يومًا، مقارنة بالإصدارات الآخرى والتي تصل إلى 7 أيام فقط .

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ومن جانبها حددت شركة هواوي سعرالساعة  مقاس 46 ملم و 41 ملم بسعر 199.99 جنيهًا إسترلينيًا/ 219.99 يورو، بما في ذلك الحزام الإضافي. 

الساعات الذكية Huawei Watch GT 4 ” شاشات AMOLED شركة هواوي أجهزة أندرويد

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