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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 29 مارس 2024.. البصل بـ 22 جنيها

صدى البلد

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 29 مارس 2024، حيث شهدت بعض السلع استقرارًا والبعض الآخر تفاوتًا.

أسعار الخضروات والفاكهة 

– يتراوح سعر الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيه

– يتراوح سعر البطاطس من 5.25 إلى 8.75 جنيه

– يتراوح سعر البصل من 9 إلى 22 جنيها

– يتراوح سعر الكوسة من 8 إلى 16 جنيها

– يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 2 إلى 4 جنيهات

 

– يتراوح سعر الفاصوليا من 11 إلى 21 جنيها

– يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 5 إلى 10 جنيهات

– يتراوح سعر الباذنجان رومي من 2.5 إلى 5.5 جنيهات

– يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 7 إلى 10 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 7.5 إلى 9.5 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 5 إلى 9 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 4 إلى 8 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 11 إلى 21 جنيها

– يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالي» من 20 إلى 30 جنيه

– يتراوح سعر الملوخية من 6 إلى 11 جنيها.

أسعار الخضروات 

– يتراوح سعر الخيار صوب من 7 إلى 10 جنيهات.

– يتراوح سعر الخيار بلدي 7 من إلى 10 جنيهات.

– يتراوح سعر القلقاس من 12 إلى 15 جنيها.

– يتراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 7.5 جنيهات

– يتراوح سعر الثوم من 40 إلى 60 جنيه

– يتراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

– يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة 

– يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5.5 إلى 8 جنيهات.

– يتراوح سعر البرتقال السكري من 5.5 إلى 8 جنيهات.

– يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 6 إلى 9 جنيهات.

– يتراوح سعر اليوسفي من 5 إلى 9 جنيهات.

– يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات.

– يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 10 جنيهات.

– يتراوح سعر الليمون بلدي من 12 إلى 16 جنيها.

– يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.

– يبلغ سعر العنب المستورد الأسود من 40 جنيه.

– يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 25 إلى 45 جنيها

– يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها.

– يتراوح سعر الجوافة من 6 إلى 16 جنيها.

– يتراوح سعر الرمان من 10 إلى 20 جنيه.

اسعار الفاكهة اسعار الخضروات اسعار الخضروات والفاكهة

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