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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روجينا عن "سر إلهي": مباراة تمثيلية من العيار الثقيل

صدى البلد

كشفت الفنانة روجينا كواليس مسلسلها "سر إلهي"، الذي عرض خلال موسم رمضان الحالي، قائلة إنها تحرص على أن تقدم دورا ترى فيه المرأة المصرية والعربية سواء من خلال قضيتها أو قصتها، وشخصية "ناصرة" في المسلسل بها الكثير من الصفات من كل سيدة، كما أن العمل يعد مباراة تمثيلية من العيار الثقيل.

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وأضافت روجينا، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كواليس مسلسل سر إلهي شهدت مواقف إنسانية وأخوية بين طاقم العمل، فالحب والتعاون والمرح خلف الكواليس سر نجاح أي عمل فني، برغم كم النجوم في المسلسل.

 

وأشارت إلى أن السيناريو الجيد هو سر إعجابها بأي شخصية تقدمها، واهتمام الممثل بالتفاصيل يخلق جو من المصداقية لدى المشاهد، وحالة التوحد عنصرا أساسيا مع كل شخصية تقدمها.

 

ولفتت أن مسلسل سر إلهي يعد التعاون الثالث مع المخرج رؤوف عبد العزيز، إذ إن مراحل "نصرة" في المسلسل مختلفة وهناك تشويق في سرد الأحداث.

 

وتابعت: "تمنيت أن تحترف بناتي التمثيل بسبب عشقي للفن، وخوفي على مريم ابنتي لم يتغير أمام الكاميرا".
 

روجينا سر إلهي رمضان مسلسلات رمضان اخبار التوك شو

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