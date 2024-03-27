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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غول تمثيل.. روجينا ومسلسل سر إلهي يتصدران تريند إكس بعد نهاية الحلقات

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

حفاوة كبيرة تلقتها النجمة روجينا، وجميع فريق عمل مسلسل سر إلهي، تأليف امين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، بعد انتهاء عرضه، وذلك من قبل وراد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما شهد المسلسل أداء تمثيلي عالي لجميع أبطال المسلسل، بتوجيه المخرج رؤوف عبد العزيز، الذي كان لديه ذكاء  في فن إدارة وتوجيه الممثل واكتشاف مناطق تمثيلة جديدة فيه،كما حدث مع جميع أبطال العمل.

ونالت روجينا وجميع المشاركين في العمل إشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أبرزها: «فخورين بالنجمة روجينا، والف مبروك نجاح العمل نرفع القبعة.. كل الشكر لجميع الكاست.. ماشاء الله عليكى غول تمثيل.. كاست جميل ومخرج مبدع الله علي العمل اللي ياخد القلوب معاه.. روجينا مبدعه حلوة الصيغة.. سرإلهي مسلسل هايل.. بروافو روجينا»، وغيرها العديد من التعليقات.

وتصدر هاشتاج روجينا ونصرة وكذلك هاشتاج سر إلهي، تريند موقع التغريدات القصيرة إكس "تويتر سابقا"، بعد عرض الحلقة الأخير من المسلسل، واحتل هاشتاج نصرة روجينا المركز الرابع في قائمة الأكثر تداولاً، بينما احتل هاشتاج سر إلهي المركز الخامس، وأشاد المغردون بالمسلسل والأحداث والنهاية المشوقة،  خصوصا أن فكرة المسلسل ناقش العديد من الموضوعات الموجودة في رحم الواقع، وتقدمها للجمهور، بكل حيادية دون مبالغة او افتعال.

 

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولة بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، ومن تأليف أمين جمال، حمدي التايه ومحمد السوري، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

تعليقات السوشيال ميديا على مسلسل سر إلهي
تعليقات السوشيال ميديا على مسلسل سر إلهي
تعليقات السوشيال ميديا على مسلسل سر إلهي
تعليقات السوشيال ميديا على مسلسل سر إلهي
تعليقات السوشيال ميديا على مسلسل سر إلهي
تعليقات السوشيال ميديا على مسلسل سر إلهي
تعليقات السوشيال ميديا على مسلسل سر إلهي
تعليقات السوشيال ميديا على مسلسل سر إلهي
تعليقات السوشيال ميديا على مسلسل سر إلهي
تعليقات السوشيال ميديا على مسلسل سر إلهي
تعليقات السوشيال ميديا على مسلسل سر إلهي
تعليقات السوشيال ميديا على مسلسل سر إلهي
سر إلهي مسلسل سر إلهي روجينا رؤوف عبد العزيز أبطال مسلسل سر إلهي

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