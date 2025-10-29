إيمان كريم تجتمع بالإدارات الفنية وخدمة المواطنين وتوجه بمتابعة شكاوى ذوي الإعاقة

عقدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ظهر اليوم، اجتماعًا مع الإدارات الفنية، وإدارة خدمة المواطنين، وتم خلال الاجتماع استعراض أهم ملفات العمل بالإدارات، وأبرز التحديات التي تواجه تلك الملفات، فضلا عن مناقشة خطط العمل وسبل الارتقاء بالبرامج و الأنشطة المنفذة حاليًا، والرؤية المستقبلية البرامج والمشروعات التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف حماية وتعزيز حقوقهم، ودمجهم وتمكينهم في المجتمع، وفي كافة المجالات.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز الجهود المجلس ، خاصة أن تمكين ودمج الأشخاص ذوى الاعاقة يعد أحد أهم المجالات التي تهتم بها الدولة المصرية، ممثلة في الوزارات و المؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدنى على اعتبار أنها ضمن الفئات الأولى بالرعاية، حيث يهدف المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة إلى توفير التوعية و التدريب اللازمة لتحقيق التمكين الصحى منها مشروع "تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي يعمل على رفع وعي الكوادر الطبية ومقدمي الخدمات الصحية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ، ولغات التواصل معهم، والمصطلحات الواجب استخدامها معهم عند التحدث معهم أو الحديث معهم، وكذلك أسلوب التعامل معهم، بهدف زيادة جودة خدمات الرعاية الصحية والطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

التنسيق مع جميع الجهات المقدمة للخدمات والرعاية

وتناول الاجتماع جهود المجلس في التنسيق مع جميع الجهات المقدمة للخدمات والرعاية التى تشمل كافة أنواع الرعاية اللازمة " اجتماعية، صحية، ترفيهية، اقتصادية"، فضلا عن توفير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعرض للعنف والإساءة والإهمال وتعزيز الاستفادة من قدرات وخبرات الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بكافة انواع الاعاقات و الفئات العمرية، وكذلك جهوده في المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم استعراض المبادرات والأنشطة والفاعليات والشراكات التي يقوم بها المجلس، التي تعمل على تحقيق الدمج والتمكين، وتحقق العدالة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتى تتضمن مبادرة "أسرتي قوتي" التي تأتي تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، التي تم إطلاقها في يناير 2023 لتستمر حتى 2030، ومبادرة "خدماتي في محافظاتي" وهي مبادرة خدمية نوعية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى كل محافظات الجمهورية.

كما تساهم في تخصيص وحدة للإعاقة داخل كل محافظة تعد بمثابة نقطة اتصال بين المحافظات والمجلس، بالإضافة إلى مبادرة "صحتنا في رياضتنا"، التي تهدف إلى تعزيز الوعي باللياقة البدنية من خلال أنشطة رياضية متنوعة، وتشجيع الشباب من ذوي الإعاقة على ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين صحتهم، فضلًا عن مبادرة "صوتك حقك" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات، ومشروع "تعزيز وبناء قدرات جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي يهدف إلى رفع وعي وبناء قدرات جمعيات المجتمع المدني في عدد من الموضوعات منها دليل الأسر، وآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حولهم، وتوعيتهم بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، لتمكينهم من أداء أدوارهم بفاعلية، ومساعدة المجلس في تحقيق الدمج المجتمعي والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى اطلاق مشروع "أيدينا نحو المشاركة والمساواة في العمل"، الذي يعمل على رصد الإتاحة المتوفرة في مراكز التدريب المهني من عدمها، ومدى مطابقتها مع كود البناء المصري الموحد، والتنسيق والمتابعة مع وزارة العمل لرفع كفاءة هذه المراكز.

كما يعمل هذا المشروع على التوعية بقانون العمل الجديد لرفع وعي ذوي الإعاقة بجهود الدولة في حماية وتعزيز حقوقهم في سوق العمل، بالإضافة إلى إطلاق عدد من مبادرة التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في عدد كبير من محافظات الجمهورية، من بين هذه المبادرات مبادرة: "حرفتنا من تراثنا" التي تعمل على تمكين ذوي الإعاقة من تعلم الصناعات اليدوية والحرفية التراثية، لتصبح مصدر رزق لهم، وتشجع فكرة العمل الحر، وتحقق الاستقلالية لهم، وكذلك مبادرة "استثمر في نفسك" لريادة الأعمال، للتدريب على فرص عمل مختلفة، وتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على اغتنام فرصة عمل الحر المتاحة، وإنشاء مشروعاتهم الخاصة.

إضافة إلى مشروع ريادة الأعمال الخضراء، الذي يأتي تحت شعار "بدايتك من البيئة"، الذي يهدف إلى تدريب ذوي الإعاقة على إعادة تدوير المخلفات البيئية، ويتم تنفيذ المرحلة الأولى منه في عدد كبير من محافظات الصعيد كمحافظتي سوهاج وقنا وغيرهم.

وناقش الاجتماع مبادرات التمكين الاقتصادي التي تم إطلاقها للأطفال ذوي الإعاقة منها مبادرة "أكتشفني" التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال ذوي الإعاقة في مجال الفن والمجالات المختلفة، والعمل على تمنيتها من خلال ورش عمل تفاعلية بين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وأقرانهم، بهدف الدمج المجتمعي والقضاء على ظاهرة التنمر وإنشاء روابط اجتماعية فيما بين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وبعضها البعض وبين أقرانهم الآخرين من الأسر، وكذلك دورة "المذيع الصغير" الذي يتم تنفيذها مع مؤسسة "mass media school"، لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة إعلاميًا، والمساهمة في تنمية قدرات الإلقاء الإذاعي والتلفزيوني لديهم.

وتم التأكيد خلال الاجتماع أن هذه المبادرات تأتي تحت مظلة عمل المبادرة القومية "أسرتي قوتي" التي تأتي تحت رعاية حرم فخامة السيد رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي.

وفي نهاية الاجتماع وجهت دكتورة إيمان كريم المشرف العام بتطوير وسائل التواصل الفعال ، وضرورة المراقبة والمتابعة الجيدة للتحديات و المشكلات و التنسيق التام مع مقدمى الخدمة و المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.