8 فوائد للقرنفل للعناية بشعرك.. من النمو السريع حتى اللمعان الطبيعي

القرنفل، هذه الحبة الصغيرة ذات الرائحة القوية، تحمل في طياتها سر جمال الشعر الطبيعي.
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
إليكِ 8 فوائد تجعل منه مكونًا لا غنى عنه في روتين العناية بشعرك، وفقا لما نشره موقع هيلثي.
1. يحفّز نمو الشعر:
زيت القرنفل ينشّط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يساعد في إنبات الشعر من جديد.
2. يمنع تساقط الشعر:
يحتوي على مضادات أكسدة تقوي بصيلات الشعر وتمنع تساقطه.
3. يمنح لمعانًا طبيعيًا:
بضع قطرات من زيت القرنفل الممزوج بزيت الزيتون تمنح الشعر بريقًا لافتًا.
4. يقضي على القشرة:
خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات تنظف فروة الرأس بعمق.
5. يقلل التقصف:
يساعد على ترميم الشعر الضعيف من الجذور حتى الأطراف.
6. يخفف الحكة والالتهابات:
بفضل مكوناته الطبيعية المهدئة.
7. يعطر الشعر برائحة فاخرة تدوم:
يمنح شعرك رائحة زكية ومميزة تدوم لساعات.
8. بديل طبيعي للبلسم:
استخدمي مغلي القرنفل بعد الشامبو لتحصلي على شعر حريري دون مواد كيميائية.
وصفة القرنفل للشعر الطويل واللامع
اغلي 5 حبات قرنفل في كوب ماء، اتركيه ليبرد، ثم استخدميه كغسول يومي لفروة الرأس، النتيجة ستدهشك خلال أسبوعين فقط.