إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان
إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان
أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي
استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟
صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو
حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة السب والقذف
التعليم تعلن موعد ومكان مقابلات المتقدمين بطلبات الإعارة للدول الناطقة بغير العربية
ضمن "العودة الطوعية".. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ29 لنقل السودانيين لوطنهم
نشر فيديوهات خادشة للحياء.. حبس أوتاكا طليق هدير عبد الرازق 6 أشهر
8 فوائد للقرنفل للعناية بشعرك.. من النمو السريع حتى اللمعان الطبيعي

أسماء عبد الحفيظ

القرنفل، هذه الحبة الصغيرة ذات الرائحة القوية، تحمل في طياتها سر جمال الشعر الطبيعي.

 إليكِ 8 فوائد تجعل منه مكونًا لا غنى عنه في روتين العناية بشعرك، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. يحفّز نمو الشعر:

زيت القرنفل ينشّط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يساعد في إنبات الشعر من جديد.

2. يمنع تساقط الشعر:

يحتوي على مضادات أكسدة تقوي بصيلات الشعر وتمنع تساقطه.

3. يمنح لمعانًا طبيعيًا:

بضع قطرات من زيت القرنفل الممزوج بزيت الزيتون تمنح الشعر بريقًا لافتًا.

4. يقضي على القشرة:

خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات تنظف فروة الرأس بعمق.

5. يقلل التقصف:

يساعد على ترميم الشعر الضعيف من الجذور حتى الأطراف.

6. يخفف الحكة والالتهابات:

بفضل مكوناته الطبيعية المهدئة.

7. يعطر الشعر برائحة فاخرة تدوم:

يمنح شعرك رائحة زكية ومميزة تدوم لساعات.

8. بديل طبيعي للبلسم:

استخدمي مغلي القرنفل بعد الشامبو لتحصلي على شعر حريري دون مواد كيميائية.

وصفة القرنفل للشعر الطويل واللامع

اغلي 5 حبات قرنفل في كوب ماء، اتركيه ليبرد، ثم استخدميه كغسول يومي لفروة الرأس، النتيجة ستدهشك خلال أسبوعين فقط.

