8 فوائد للقرنفل للعناية بشعرك.. من النمو السريع حتى اللمعان الطبيعي

القرنفل، هذه الحبة الصغيرة ذات الرائحة القوية، تحمل في طياتها سر جمال الشعر الطبيعي.

8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر

إليكِ 8 فوائد تجعل منه مكونًا لا غنى عنه في روتين العناية بشعرك، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. يحفّز نمو الشعر:

زيت القرنفل ينشّط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يساعد في إنبات الشعر من جديد.

2. يمنع تساقط الشعر:

يحتوي على مضادات أكسدة تقوي بصيلات الشعر وتمنع تساقطه.

3. يمنح لمعانًا طبيعيًا:

بضع قطرات من زيت القرنفل الممزوج بزيت الزيتون تمنح الشعر بريقًا لافتًا.

4. يقضي على القشرة:

خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات تنظف فروة الرأس بعمق.

5. يقلل التقصف:

يساعد على ترميم الشعر الضعيف من الجذور حتى الأطراف.

6. يخفف الحكة والالتهابات:

بفضل مكوناته الطبيعية المهدئة.

7. يعطر الشعر برائحة فاخرة تدوم:

يمنح شعرك رائحة زكية ومميزة تدوم لساعات.

8. بديل طبيعي للبلسم:

استخدمي مغلي القرنفل بعد الشامبو لتحصلي على شعر حريري دون مواد كيميائية.

وصفة القرنفل للشعر الطويل واللامع

اغلي 5 حبات قرنفل في كوب ماء، اتركيه ليبرد، ثم استخدميه كغسول يومي لفروة الرأس، النتيجة ستدهشك خلال أسبوعين فقط.