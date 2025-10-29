الخارجية الفلسطينية: شعوب العالم منتفضة خلف شعبنا والحق والقانون

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أجابكيان شاهين، إنّ العمل الدبلوماسي الفلسطيني يعمل على تكريس كل الزخم والضغط الدولي؛ حتى يتم الضغط سياسيا وقانونيا واقتصاديا، من أجل تكريس “الدولة الفلسطينية”.

وأضافت، خلال حوارها مع “ولاء السلامين”، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ شعوب العالم كلها أصبحت متحركة ومنتفضة، وكله يقف خلف الحق والقانون، مستطردة: "انتهى أمر وجود طرف يستمر في لعب دور الضحية إلى ما لا نهاية؛ لأن ثمة ضحية أخرى وهو الشعب الفلسطيني".

وأكد أن: "العالم كله يرى ما يصير في قطاع غزة، والانتهاكات التي نتعرض لها يوميا في الضفة الغربية، والخناق والتضييق في القدس المحتلة وتهويدها على قدم وساق، وبالتالي، فإن لدينا تحولا كبيرا للغاية يجب أن نعمل عليه".