صلاح عبد العاطي: الاحتلال يواصل خروقاته في غزة رغم وقف إطلاق النار

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الوطنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن هناك متابعة دقيقة لما يجري في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الهيئة توثّق كل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية التي تواصلت رغم إعلان وقف إطلاق النار.

وأوضح عبد العاطي، خلال مداخلة في برنامج "إكسترا اليوم"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية شروق عماد الدين، أنه تم رصد نحو 140 خرقاً من قبل قوات الاحتلال منذ بدء سريان الهدنة، ما أسفر عن استشهاد 94 فلسطينياً وإصابة أكثر من 340 آخرين، إلى جانب استمرار عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، مضيفًا أن اتفاق شرم الشيخ الموقّع ينص على إدخال 600 شاحنة يومياً، إلا أن المتوسط الفعلي لم يتجاوز 150 شاحنة فقط، وغالباً ما تتضمن بضائع لا يستطيع الفلسطينيون شراؤها بسبب الوضع الاقتصادي الكارثي وفقدان مصادر الدخل والممتلكات.

وأكد أن الاحتلال يمنع دخول المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين أكثر من 10 آلاف فلسطيني لا يزالون تحت الأنقاض، إلى جانب تعطيله إعادة إعمار القطاعات الخدمية، وعلى رأسها القطاع الصحي ومحطات تحلية المياه وتشغيل الآبار.

وأشار إلى أن الخطة المصرية لإعادة الإعمار والتعافي تضمنت رؤية شاملة تشمل الإطارين الأمني والإداري، إلا أن تأخر التوافق الفلسطيني سمح بظهور مبادرات جديدة مثل الخطة الأمريكية التي تقترح تشكيل لجنة لإدارة غزة لا تخضع مباشرة لمرجعية السلطة الفلسطينية، وهو ما اعتبره عبد العاطي "تحدياً خطيراً للقرار الوطني الفلسطيني المستقل".

ولفت إلى أن مصر تلعب دوراً محورياً منذ بداية الحرب، سواء عبر جهودها الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار، أو من خلال تسهيل إدخال المساعدات والمعدات، إلى جانب دعمها المتواصل لتوحيد الصف الفلسطيني والتحضير لمؤتمر إعادة إعمار القطاع.