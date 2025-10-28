يعالج البروستاتا والمثانة.. فوائد خارقة لزيت مهمل

يعد زيت بذور اليقطين من المواد الطبيعية المهملة التى لايهتم بها عدد كبير من الأشخاص وفوائدها غير معروفة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ verywellhealth” نكشف لكم فوائد زيت بذور اليقطين

يدعم صحة البروستاتا والمثانة



يدعم زيت بذور اليقطين صحة البروستاتا لدى الرجال وصحة المثانة لدى الجنسين بشرط استخدامه بطريقة صحيحة.

وتشير الدراسات إلى أن تناول 500-1000 ملج يوميًا يمكن أن يُحسّن وظيفة التبول لدى الرجال المصابين بتضخم البروستاتا، مما يُقلل الأعراض بنسبة تزيد عن 40% .

كما يرتبط أيضًا بفوائد المثانة المفرطة النشاط وصحة البروستاتا بشكل عام وقد يدعم الصحة الإنجابية.

يحسن الذاكرة



ويعمل زيت بذور اليقطين على تعزيز الذاكرة والوظيفة الإدراكية، وتوفير التوازن الهرموني والأيضي الشامل وبشكل عام، فهو يعزز دفاعات الجسم، ويدعم الأعضاء الحيوية، ويعزز الصحة على المدى الطويل.