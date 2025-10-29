قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة تحت النار
وزير العمل يقود حملة مفاجئة على مصانع العاشر من رمضان لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
الخارجية الفلسطينية: شعوب العالم منتفضة خلف شعبنا والحق والقانون
وزيرة الخارجية الفلسطينية: لدينا خطة للسنوات المقبلة ترتكز على تقوية الصفة القانونية للدولة الفلسطينية
وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك
فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟
تفاصيل جديدة حول تسلم مصر رئاسة إنتوساي
رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير أمام الجمهور وأسعار التذاكر
تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري المرتبط للسيدات
الضرائب: مد أجل تقديم إقرار القيمة المضافة عن شهر سبتمبر حتى الأحد
البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس الصيني غدا في كوريا الجنوبية
وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك

محمود محسن

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، إنّ المشهد الدبلوماسي الفلسطيني يتسارع ويعكس ما يدور على الأرض في الوطن وفي العالم.

وأضافت خلال حوارها مع ولاء السلامين عبر قناة القاهرة الإخبارية: "منذ عقود، كانت الدبلوماسية منصبة حول هدف محدد، وهو حل الدولتين والانعتاق من الاحتلال، واليوم تعمل الدبلوماسية الفلسطينية على مسار حل الدولتين، ولكن أصبح لدينا متغير آخر وهو تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والولوج إلى إعادة الإعمار والتعافي في القطاع".

وتابعت: "وبالتالي، لدينا أكثر من مسار ونحاول تكريس الضغط الدولي باتجاه حل الدولتين وإحقاق الحق الفلسطيني، ونحاول توجيه البوصلة نحو ما دار في مؤتمر نيويورك وأهمية الإجراءات على الأرض".

وأردفت: "ثمّة إجراءات يجب اتخاذها من كل العالم، فالعالم اليوم يختلف عما كان عليه قبل 5 سنوات، والحق الفلسطيني معروف، وإسرائيل أصبحت معروفة للعالم، والسردية الإسرائيلية لم يعد لديها الصدى الذي كان لديها سابقا، فقد أصبح الضحية الأساسية اليوم في هذا العالم وهذه المنطقة هو الشعب الفلسطيني".

وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان الوطن الحق الفلسطيني غزة

