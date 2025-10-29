جهود مكثفة لكشف هويتها.. سيارة مجهولة تلقي بشخصين مصابين بالرصاص في أحد شوارع الإسماعيلية

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية جهودها لكشف ملابسات واقعة غامضة، شهدتها منطقة إسعاف الأبطال القديم مساء اليوم، بعدما ألقت سيارة ربع نقل مجهولة بشقيقين مصابين بطلقات نارية ولاذت بالفرار.

كان مرفق الإسعاف تلقى بلاغًا بالواقعة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وتبين أنهما الشقيقان سلامة مغنم سلامة، 35 عامًا، مصاب بطلق ناري في الذراع اليمنى، وإبراهيم مغنم سلامة، 20 عامًا، مصاب بطلق ناري في الذراع اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لاستكمال العلاج، بينما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وبدأت في جمع التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة في محاولة لتحديد هوية السيارة وكشف غموض الواقعة.