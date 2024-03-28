روجينا لـ صدى البلد: محمد ثروت فاجئني في سر إلهي

أكدت النجمة روجينا، أنها سعيدة بردود الأفعال التي تلقتها على مسلسل سر إلهي، وعلقت: «الحمد والشكر لله.. ردود أفعال فوق ما كنت أتوقع وكرم ربنا كبير على المسلسل، وأحلى ما في الموضوع إن ردود الأفعال جاءت خلال تصوير المسلسل وكنا بنيجي نشتغل واحنا في منتهى السعادة».

وتابعت روجينا في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري: «بشكر المخرج رؤوف عبد العزيز والمؤلف أمين جمال وكل زمايلي اللي اشتغلوا معايا في المسلسل بمنتهى الحب وكانوا عاملين مباراة تمثيل كبيرة، وبشكر كل أساتذتي اللي كنت ببقى سعيدة وأنا واقفة جنبهم.. وبشكر أشرف زكي حبيبي وجوزي وسندي ورفيق الرحلة، وبقول إن لولاه مكانش المسلسل وصل للي وصله دلوقتي وبناتي ربنا يخليهم ليا، وبشكر جمهوري اللي وقف جنبي ودعموني وأيدوني».

وحول تعاونها مع الفنان محمد ثروت الذي ابتعد عن الكوميديا في مسلسل سر إلهي، قالت روجينا: «الحقيقة ثروت عامل دور حلو أوي ومفاجأة بالنسبة لنا كلنا .. وهو كان في التصوير مجتهد وبيذاكر وبيحب زمايله جدا .. وهو عامل كاركتر مختلف .. والحمد لله الناس محتفية به قوي».

وتابعت روجينا: «انا بالنسبالي ثروت صديقي وأخويا وأشتغلت معاه مسرح وعارفة قدراته في الكوميديا والضحك بس أنا ثروت أول مرة أشتغل معاه فيديو. هم. فهو بالنسبة لي مفاجأة على كل المستويات».

أحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتم عرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، في النصف الأول من شهر رمضان عبر قناة cbc ,cbc دراما و أبوظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.