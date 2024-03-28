وزارة الخارجية الروسية تصر على تحميل أوكرانيا مسؤولية هجوم موسكو الدامي|فيديو

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي، إن روسيا ممتنة للدعم الذي تلقته بعد الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو، وألقت مسؤولية الهجوم على أوكرانيا، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”

ووفقاً للتقرير،أوضحت زاخاروفا: "إنهم ينكرون تورط أوكرانيا، بالرغم من تحول نظام كييف إلى نظام إرهابي لسنوات عديدة، وفي نفس الوقت يتهمون تنظيم داعش."

وأفاد مسؤولون روس، أن عدد القتلى في الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو الأسبوع الماضي قد ارتفع إلى 140 شخصا، بعد وفاة ضحية أخرى في المستشفى.

وأعلنت إحدى الجماعات التابعة لتنظيم داعش مسؤوليتها عن هجوم موسكو، كما أكدت المخابرات الأمريكية أن لديها معلومات تؤكد مسؤولية داعش.