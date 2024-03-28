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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: أنشطة "الناتو" في شرق أوروبا تهدف للاستعداد لمواجهة مع روسيا

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن نشاط حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود يهدف إلى استعداد الحلفاء لمواجهة محتملة مع روسيا.


وأفادت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "إن مثل هذا النشاط من قبل أعضاء حلف شمال الأطلسي محض إثارة، يزيد من التوتر العسكري على طول حدودنا، ويخلق تهديدات إضافية لأمن روسيا".

وأضافت الخارجية الروسية أن النشاط يهدف كل هذا إلى استعداد حلفاء الحلف لمواجهة محتملة مع بلاده، مؤكداً أنه سيراقب ما يحدث في رومانيا، ونقيم المخاطر الناشئة ونأخذها في الاعتبار أثناء التخطيط العسكري.

والجدير بالذكر، أن السلطات الرومانية أعلنت جاهزيتها للاستثمار 2.7 مليار دولار في تحديث قاعدة ميهايل كوجالنيتشانو الجوية في منطقة كونستانتا، حيث من المقرر بناء معسكرًا في القاعدة يستوعب عائلات 10 آلاف من العسكريين مع عائلاتهم، وهناك خطط لإنشاء بنية تحتية حضرية.

التخطيط العسكري البحر الأسود الأطلسي الخارجية الروسية الخارجية الروسي

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