"طاعة الوالدين" ضمن سلسلة محاضرات ثقافية بثقافة بهاء طاهر بالأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "دور الأم في تنمية التواصل الأسرى" حاضرتها صفاء عبد الحميد موضحة بناء الأسرة ونجاحها يعتمد على الأم في تربية الصحيحة، والتمسك بالأخلاق الفاضلة، والأم هي الأمان الحقيقي للأسرة، ومصاحبة الأبناء في مراحل أعمارهم والاستقرار النفسي، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "طاعة الوالدين "ألقاها الشيخ محمد أحمد وأوضح طاعة الوالدين وحب الأم والبر بهما، ودعوات الأم مستجابة وباقية حتى بعد وفاتها، وسرد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عن طاعة الوالدين، وعقد بيت ثقافة الاقالته محاضرة بعنوان "كيفية استقبال شهر رمضان" ألقاها أحمد عبد المعبود متحدثا عن فضائل شهر رمضان و فضائل صوم الشهر المبارك.

عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "مظاهر الوحدة الوطنية في ثورة ١٩" ألقاها العادلي حسان متحدثا عن دعائم الوحدة الوطنية، وشواهد الوحدة الوطنية، ومصر هي أول من الوحدة الوطنية منذ الفتح الإسلامي، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "مكافحة العنف ضد الأطفال" ألقتها نوال عبد النعيم متحدثة عن دور واهتمام الأسرة بالطفل ومعرفة يوم الطفل وخلافاته وحلها، والعنف في المدرسة، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية "الطبيعة" نفذها سهري سباق، هذا بجانب استمرار ورشة أشغال يدوية "فن الخيامية" نفذتها سميرة أحمد بقصر ثقافة الطود، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم فانوس رمضان نفذها فيصل عبد العزيز.

أعد قصر ثقافة حوض الرمال ورشة حكي بعنوان "الصدق" وهي من صفة النبي صلى الله عليه وسلم سردتها مني عبد الرحمن وخيرية أحمد، وكذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي بعنوان "المسحراتي" سردتها ثناء محمود، بينما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية دوري ثقافي أدارته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية،

ونفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية بقلم الرصاص، نفذتها مروة عوض الله بصحبة رواد المركز، كما نفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة فنية" زينة رمضان "نفذها أحمد أمين بصحبة رواد المكتبة مستخدم الورق وألوان الخشب والفلوماستر، وأعد قصر ثقافة الطود عرض مسرح عرائس "الأم" أداء سميرة أحمد.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.