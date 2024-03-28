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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مطلوب في ناديين كبار بمصر .. مفاجأة مثيرة تخص أحمد حجازي

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، كواليس هامة بشأن اللاعب أحمد حجازي. 

وكتب: “مصدر.. ناديان مصريان كبيران يترقبان موقف أحمد حجازي مع اتحاد جدة تمهيدا للتعاقد معه”.

وأجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حوارا مطولا مع أحمد حجازي قائد منتخب مصر في بطولة "عاصمة مصر" احتفاء باستضافة مصر إحدى بطولات سلسلة فيفا الدولية.

وأكد "فيفا" أن حجازي يمتلك مشوارا تاريخيا كلاعب، حيث شارك في جميع البطولات الدولية الممكنة، انطلاقا من كأس العالم للشباب ثم كأس العالم للكبار، الألعاب الأوليمبية، كأس العرب وكأس العالم للأندية.

 

 

وتحدث حجازي عن أهمية استضافة مصر لإحدى بطولات سلسلة فيفا الدولية، ودور الجمهور المصري في إنجاح البطولات الكبرى.

كما أبدى سعادته بالمشاركة في العديد من البطولات الكبرى على مدار مشواره، وأضاف أن بطولة عاصمة مصر فرصة لمصالحة الجماهير المصرية بعد كأس الأمم الأفريقية.

 

 

اتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أحمد حجازي الجماهير المصرية الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم للاندية

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