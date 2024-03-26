يمتلك مشوارا تاريخيا.. فيفا يجري حوارا مطولا مع أحمد حجازي

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حوارا مطولا مع أحمد حجازي قائد منتخب مصر في بطولة "عاصمة مصر" احتفاء باستضافة مصر إحدى بطولات سلسلة فيفا الدولية.

وأكد "فيفا" أن حجازي يمتلك مشوارا تاريخيا كلاعب، حيث شارك في جميع البطولات الدولية الممكنة، انطلاقا من كأس العالم للشباب ثم كأس العالم للكبار، الألعاب الأوليمبية، كأس العرب وكأس العالم للأندية.

وتحدث حجازي عن أهمية استضافة مصر لإحدى بطولات سلسلة فيفا الدولية، ودور الجمهور المصري في إنجاح البطولات الكبرى.

كما أبدى سعادته بالمشاركة في العديد من البطولات الكبرى على مدار مشواره، وأضاف أن بطولة عاصمة مصر فرصة لمصالحة الجماهير المصرية بعد كأس الأمم الأفريقية.

وشدد حجازي على التفاؤل بالمرحلة المقبلة تحت قيادة الكابتن حسام حسن الذي وصفه بأنه أحد أساطير الكرة المصرية الذي سبق له المشاركة في كأس العالم 1990 وتوج بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات، وأنه لاعب كبير ومدرب كبير ودائما يحفز اللاعبين بشكل مثالي في محاضراته.